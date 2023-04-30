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ВС РФ взяли под контроль еще четыре квартала в Артемовске

Минобороны РФ: российские штурмовые отряды овладели еще четырьмя кварталами в Артемовске
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Фото: ТАСС/Алексей Кузьменков
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Российские штурмовые отряды продолжили вытеснять украинских боевиков в западной части Артемовска (украинское название — Бахмут) и овладели четырьмя кварталами. Об этом 30 апреля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга.

«На донецком направлении штурмовые отряды продолжали вытеснять противника в западной части города Артемовска и овладели четырьмя кварталами», — сказал он.

Представитель Минобороны добавил, что в ходе боев за Артемовск подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ сковывают противника у северной и южной окраин города.

Помимо этого, за сутки в районе Артемовска российская авиация совершила четыре самолетовылета и выполнила 61 огневую задачу.

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Ранее в этот день сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал, что штурмовикам остается пройти около 1,5 км по городской застройке до полного освобождения Артемовска. Он добавил, что его подразделению удалось взять под контроль квартал с многоэтажными жилыми домами за железной дорогой, разделяющей город на две части.

До этого, 28 апреля ракетные войска РФ поразили украинский объединенный штаб обороны Артемовска в районе населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также подразделения «Иностранного легиона».

27 апреля Минобороны России сообщало, что российские штурмовики овладели четырьмя кварталами в северо-западной, западной и юго-западной частях Артемовска.

В тот же день врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные взяли под огневой контроль последний путь снабжения ВСУ в Артемовске.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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