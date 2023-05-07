МО РФ заявило об освобождении еще двух кварталов Артемовска

На донецком направлении штурмовые отряды овладели еще двумя кварталами в северо-западной и западной частях Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом заявил на брифинге 7 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, освобождения кварталов удалось добиться благодаря наступательным действиям российских сил.

Вместе с тем, поддержку штурмовым отрядам оказывали подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ). Они сковывали Вооруженные силы Украины (ВСУ) на флангах.

«За прошедшие сутки авиацией в данном районе совершено четыре самолетовылета. Артиллерией группировки выполнены 64 огневые задачи», — сообщили в ведомстве.

Всего на донецком направлении за сутки уничтожено 340 солдат ВСУ и наемников.

Днем ранее, 6 мая, стало известно, что российские силы штурмуют последний мощный укрепрайон украинской армии. Отмечается, что под натиском российских бойцов украинские подразделения продолжают подрывать здания на западе города и отступать в сторону окраин.

Ранее в тот же день в Минобороны также сообщали о продолжении боев в западной части Артемовска.

5 мая сообщалось, что российские войска сорвали планы ВСУ по подвозу боеприпасов в город.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».