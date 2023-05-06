«РВ» узнала о начале штурма последнего мощного укрепрайона ВСУ в Артемовске

Сотрудники ЧВК «Вагнер» штурмуют «Гнездо» — последний мощный укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом в субботу, 6 мая, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Отмечается, что под натиском российских бойцов украинские подразделения продолжают подрывать здания на западе города и отступать в сторону окраин.

Ранее в этот же день в Минобороны также сообщали о продолжении боев в западной части Артемовска.

Кроме того, 6 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ежедневные потери ВСУ в Артемовске составляют от 400 до 600 человек.

Накануне сообщалось, что российские войска сорвали планы ВСУ по подвозу боеприпасов в Артемовск.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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