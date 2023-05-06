Минобороны сообщило о продолжении боев в западной части Артемовска

Штурмовые отряды продолжают вести бои в западной части Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом в субботу, 6 мая, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Южной группировки войск поражены подразделения украинских силовиков в районах Часова Яра и Богдановки (Донецкая Народная Республика).

Кроме того, на донецком направлении российские войска за прошедшие сутки уничтожили не менее 185 боевиков ВСУ. Также противник понес потери и на других направлениях.

«Средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM», — уточнил Конашенков.

Ситуация в Артемовске продолжает оставаться сложной. Украинские военные несут большие потери в боях за город с российскими силами.

Так, ранее в этот день основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) ежедневно теряют в Артемовске от 400 до 600 человек. Он также добавил, что до освобождения города осталось взять штурмом два с половиной километра.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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