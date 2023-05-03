Стволы шахты: что хранится на секретных объектах ВФУ в Артемовске

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» прорвали украинскую оборону в западной части Артемовска и существенно продвинулись вперед. Под контролем ВФУ остаются считаные кварталы. 2 мая также появились сообщения, что на дороге в город, возможно, был убит командующий силами территориальной обороны Украины Игорь Танцюра. Не исключается, что его автомобиль попал под артиллерийский обстрел. Между тем на освобожденной территории российские бойцы проводят «инвентаризацию» украинских военных объектов. Среди них — бывшие советские склады резерва стрелкового оружия. Они расположены на глубине в полторы сотни метров в бывших соляных шахтах. Корреспонденты «Известий» побывали в подземном «схроне», своими глазами увидели огромные запасы оружия и узнали, смогут ли использовать их наши войска.

Подземные запасы

Со скрипом и лязгом на поверхность тянется клеть шахтного лифта, доверху наполненная ящиками с советским оружием. Несколько бойцов начинают споро выгружать их, потому что внизу к подъему уже готовят новую партию. Внизу — это на глубине более 150 м, в бывших соляных шахтах Артемовска. Именно там находятся известные украинские склады оружия.

Объект построили еще во времена СССР, причем с расчетом на то, что степень их защиты позволит выдержать даже применение ядерного оружия. И условия для консервации автоматов с пулеметами здесь идеальные — соль впитывает влагу, а глубина обеспечивает постоянный температурный режим.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Место новое, непривычное для меня. Пока не попал на СВО в Артемовск, даже не мог представить, что когда-нибудь окажусь в шахте на такой глубине, — рассказывает нам боец ЧВК «Вагнер», с которым мы спускаемся в подземелье. Главный подъемник украинские боевики уничтожили при отступлении, поэтому мы спускаемся через один из шурфов.

Внизу нас приветствуют операторы подъемника и помогают выйти. Они собрались из разных регионов, но шахтерские шутки везде почти одинаковы. Спрашивают, какой сейчас месяц на поверхности, и поздравляют с успешным спуском. Как только освобождаем клеть, сразу начинается погрузка очередной партии вооружения, а мы проходим в основные помещения.

Размер бывших соляных выработок поражает. Шахта тянется на несколько километров. А отдельные хранилища с оружием достигают 250 м в длину и 20 м в ширину. Под складирование вооружений их переоборудовали в конце 60-х годов прошлого века. Помимо этого, под землей находятся ремонтные цеха, где оружие обслуживали и готовили к консервации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Внутри находится вооружение советского периода. А наиболее современное, которое, возможно, здесь было, вывезли еще до нашего прихода на этот объект, — рассказывает наш сопровождающий.

На складах — тысячи единиц оружия под патрон 7,62*54 мм, который остается основным винтовочным и в современной российской армии. Поэтому многие виды вооружения остаются актуальными и в современных условиях. В первую очередь речь о пулеметах. Конечно же, украинские боевики предприняли меры, чтобы перекрыть доступ к запасам оружия, которые они не имели возможности вывезти.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Здесь, под землей, боев не было. Но, например, в этой галерее находилось 4,5 т взрывчатки. Все склады были заминированы и зажигательными боеприпасами, — рассказывает сотрудник ЧВК «Вагнер».

Большую часть «сюрпризов» уже сняли и вывезли. Но в одном из проходов видим оставшиеся палеты, наполненные ящиками взрывчатки до высоты свода. От них тянутся провода к главной электросети. Подрыв должен был произойти при подаче напряжения и попытке запитать подземный комплекс. Инженерная разведка вовремя обнаружила минирование и разобралась с этой схемой, благодаря чему запасы уцелели.

Знатная коллекция

В цехах ремонтной зоны большое количество оружия, которое украинские боевики отправляли сюда прямо с линии боевого соприкосновения. Много тяжелых пулеметов как в украинских модернизациях, так и в своем изначальном виде, автоматические гранатометы, автоматы и винтовки. Есть некоторое количество импортного вооружения. Американские пулеметы «Браунинг М2» и М240 с армейскими QR-кодами, которые отправляли на Украину с самого начала СВО прямо из армейских частей. Шведский гранатомет Carl Gustaf одного из прошлых поколений в состоянии, близком к идеальному. Возможно, его пытались расконсервировать. Впервые за время СВО встречаем чешские пулеметы ПКБ, которые совместимы с лентой советских ПКМ.

В луче фонарика замечаем две американские снайперские винтовки «Баррет М-107» калибра 12,7 мм в армейском исполнении с приборами бесшумной стрельбы. Поставки этого вооружения из США на Украину проходили с 2014 года. Обе страны отрицали этот факт, а оружие использовалось для провокаций и срыва Минских соглашений.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

На складах длительного хранения огромное количество пистолетов-пулеметов времен еще Великой Отечественной войны. Это знаменитые советские ППШ и ППС, большая часть которых — абсолютно новые. Такое оружие обладает небольшими габаритами и весом, а рассчитано на один из мощнейших пистолетных патронов 7,62 мм. По своим характеристикам эти советские «ветераны» близки к современным пистолетам-пулеметам класса PDW (Personality defence weapon — специальный вид пистолетов-пулеметов, созданных как личное оружие экипажей бронетехники, автомобилей и вертолетов), поэтому также могут найти применения.

Есть на складах и оружие, поставлявшееся в СССР в годы Второй мировой войны по ленд-лизу из США. В частности, знаменитые пистолеты-пулеметы «Томпсон». Украинские политики, любившие коллекционировать оружие, годами дарили их друг другу, выписывая как наградные. Это в свое время привело к нескольким политическим скандалам.

Возможность же применения американского оружия времен ВОВ в нынешнем конфликте пока неясна в силу редкого в нашем регионе боеприпаса. Возможно, оно снова сможет повоевать против фашизма. Правда, в данный момент это одновременно будет обозначать, что и против своих производителей — такая ирония истории.