В командовании ВСУ сообщили о принятии «оперативных решений» по Артемовску
Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский обсудил с командирами меры по усилению обороны Артемовска (украинское название — Бахмут), пишет 7 мая «УНИАН».
Сырский 6 мая побывал в районе боевых действий и встретился с командирами подразделений.
«Он <...> обсудил меры для лучшей обороны Бахмута. На месте были приняты необходимые оперативные решения», — говорится в заявлении агентства.
Командующий также заявил, что в районе напряженная, но контролируемая обстановка.
Ранее в этот же день в Минобороны России сообщили об освобождении еще двух кварталов Артемовска.
Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ежедневные потери ВСУ в Артемовске составляют от 400 до 600 человек.
Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.
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