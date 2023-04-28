Реклама
Прямой эфир
Мир
В США объяснили проблемы в сфере обороны взрывом завода и помощью ВСУ
Интернет и технологии
Стало известно о планах Microsoft остаться на российском рынке
Мир
В Польше назвали условие для отмены эмбарго на продукты Украины
Общество
МЧС сообщило о снятии угрозы в Курганской области из-за пожаров
Мир
Беженец из Артемовска рассказал о британских наемниках в городе
Мир
В Германии уличили Киев в цензуре сообщений о боевых действиях
Мир
Посольство РФ заявило о русофобских настроениях на форуме в США
Происшествия
Боевики ВСУ обстреляли дом в Артемовске после отказа жильцов уехать
Общество
Экономист рассказала о графике выплат пенсий в мае
Армия
Российские бойцы сорвали ротацию ВСУ и уничтожили до 50 боевиков в ДНР
Мир
Байдена обвинили в сокрытии положения дел на Украине
Мир
Захарова высмеяла слова посла США о разногласиях с народом России
Экономика
В России не будут проводить отдельную реформу пенсионных накоплений
Сюжет:

Ракетный удар ВС РФ уничтожил 20 боевиков ВСУ в Николаеве

«РИА Новости»: 20 украинских и иностранных офицеров ликвидированы в Николаеве
0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ночь на 27 апреля российские силы ликвидировали ракетным ударом 20 высших украинских и зарубежных офицеров в Николаеве, сообщает 28 апреля «РИА Новости» со ссылкой на координатора подполья в этом городе Сергея Лебедева.

Он отметил, что ВС РФ ударили по адмиралтейству, известному как заводоуправление Завода имени 61 коммунара.

«На тот момент там находились около 20 офицеров большого ранга, в том числе зарубежные. Удар был выполнен очень профессионально, летевшая за ним ракета ПВО Украины попала в пятиэтажку ровно перед этим заводоуправлением», — сказал Лебедев.

Удар нанесли во время проведения встречи украинских боевиков с англоязычными коллегами. При этом координатор подполья не стал уточнять страны, откуда были зарубежные офицеры.

«За это время работали пожарные, работали МЧС и, конечно же, работали военные и СБУ. Вывезли все свидетельства о нахождении там (в здании адмиралтейства) военных…», — отметил Лебедев.

Проезд закрыт: ВС РФ перерезали последнюю дорогу в Артемовск
У противника остался единственный маршрут снабжения своего гарнизона — по пересеченной местности

Ранее в этот день военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями» предположил, что удары со стороны российских бойцов в ночь на 27 апреля наносились по резервам, находящимся на приличном расстоянии от линии боевого соприкосновения и предназначенным для украинского контрнаступления. Он добавил, что если удары были нанесены по подразделениям, предназначенным для наступления, это скажется на возможном контрнаступлении

Также в этот день стало известно, что военные ВС РФ нанесли ракетный удар по командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Купянске Харьковской области. Российская артиллерия уничтожила минометную секцию украинских боевиков в районе Ивановки и два наблюдательных пункта в районе сел Стельмаховка и Новоселовское, уточнил офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023