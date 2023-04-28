Ракетный удар ВС РФ уничтожил 20 боевиков ВСУ в Николаеве

В ночь на 27 апреля российские силы ликвидировали ракетным ударом 20 высших украинских и зарубежных офицеров в Николаеве, сообщает 28 апреля «РИА Новости» со ссылкой на координатора подполья в этом городе Сергея Лебедева.

Он отметил, что ВС РФ ударили по адмиралтейству, известному как заводоуправление Завода имени 61 коммунара.

«На тот момент там находились около 20 офицеров большого ранга, в том числе зарубежные. Удар был выполнен очень профессионально, летевшая за ним ракета ПВО Украины попала в пятиэтажку ровно перед этим заводоуправлением», — сказал Лебедев.

Удар нанесли во время проведения встречи украинских боевиков с англоязычными коллегами. При этом координатор подполья не стал уточнять страны, откуда были зарубежные офицеры.

«За это время работали пожарные, работали МЧС и, конечно же, работали военные и СБУ. Вывезли все свидетельства о нахождении там (в здании адмиралтейства) военных…», — отметил Лебедев.

Ранее в этот день военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями» предположил, что удары со стороны российских бойцов в ночь на 27 апреля наносились по резервам, находящимся на приличном расстоянии от линии боевого соприкосновения и предназначенным для украинского контрнаступления. Он добавил, что если удары были нанесены по подразделениям, предназначенным для наступления, это скажется на возможном контрнаступлении

Также в этот день стало известно, что военные ВС РФ нанесли ракетный удар по командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Купянске Харьковской области. Российская артиллерия уничтожила минометную секцию украинских боевиков в районе Ивановки и два наблюдательных пункта в районе сел Стельмаховка и Новоселовское, уточнил офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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