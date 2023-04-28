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Эксперт оценил важность удара Черноморского флота РФ по резервам ВСУ

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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В ночь на 27 апреля корабли Черноморского флота нанесли сосредоточенный ракетный удар по пунктам дислокации резервов вооруженных формирований Украины (ВФУ). Успешная атака пресекла выдвижение подразделений украинской морской пехоты в районы боевых действий, сообщили в Минобороны России. Эксперты предполагают, что удары наносились по целям в глубоком тылу противника и должны помешать началу широко разрекламированного украинского контрнаступления.

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Так, военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями» предположил, что удары со стороны российских бойцов наносились по резервам, находящимся на приличном расстоянии от линии боевого соприкосновения и предназначенным для украинского контрнаступления.

«Информация довольно скудная, требуется подтверждение и уточнение, чтобы быть убежденным, что это именно так. Но в целом в преддверии активизации противника необходимо работать по глубокому тылу. Необходимо, чтобы разведка работала, обнаруживала, где они там прохлаждаются в большом количестве», — сказал Леонков.

Он добавил, что если удары были нанесены по подразделениям, предназначенным для наступления, это скажется на возможном контрнаступлении. При этом уровень эффективности воздействия на ход контрнаступления ВСУ эксперт не стал оценивать, поскольку неизвестно, какой силы был удар.

Как рассказали источники «Известий», знакомые с ситуацией, ракетному удару предшествовала эффективная работа разведки. Она своевременно выявила и взяла на сопровождение новые части украинских вооруженных формирований. А решение о нанесении высокоточного удара было принято, когда они представляли наиболее удобную цель. Все выпущенные ракеты достигли цели, а подразделения морской пехоты Украины, а также подразделения артиллерии и бронетанковой техники понесли серьезные потери, подчеркнули источники издания.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

С морским прицелом: корабли ВМФ нанесли удар по украинским резервам

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