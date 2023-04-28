ВС РФ нанесли ракетный удар по командному пункту ВСУ в Купянске

Военнослужащие РФ нанесли ракетный удар по командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Купянске Харьковской области. Об этом 28 апреля заявил офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин.

«Ракетным ударом уничтожен командный пункт противника в городе Купянске. Потери противника составили около 30 человек», — уточнил он.

Как отметил Якимкин, также российская артиллерия уничтожила минометную секцию украинских боевиков в районе Ивановки и два наблюдательных пункта в районе сел Стельмаховка и Новоселовское.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на купянском направлении военнослужащие РФ поразили подразделения украинской армии в районах населенных пунктов Двуречная, Фиголевка, Ягодное, Першотравневое и Табаевка Харьковской области.

26 апреля Якимкин рассказал, что российские военнослужащие уничтожили две группы диверсантов ВСУ на купянском направлении. Также в районе населенных пунктов Стельмаховка и Новоселовское огнем артиллерии ликвидированы четыре наблюдательных пункта ВСУ.

До этого, 25 апреля, российские силы ликвидировали опорный пункт и девять укрытий личного состава ВСУ на купянском направлении. В районе населенных пунктов Тимковка и Новоселовское были обнаружены и уничтожены две ДРГ противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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