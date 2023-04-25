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ВС РФ уничтожили девять укрытий ВСУ на купянском направлении

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Российские силы ликвидировали опорный пункт и девять укрытий личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщил 25 апреля «РИА Новости» офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин.

«В ходе боевых действий на купянском направлении армейской авиацией группировки войск «Запад» за сутки уничтожен взводный опорный пункт противника в районе населенного пункта Меловое и девять укрытий личного состава в районе сел Першотравневое, Берестовое и Ивановка», — сказал он.

Кроме того, обнаружены и уничтожены две разведывательно-диверсионные группы (ДРГ) противника в районе населенных пунктов Тимковка и Новоселовское. Также сорваны три попытки смены подразделений в районе сел Двуречное и Кисловка. У населенного пункта Нескучное и Урочище Маньковка артиллеристы под командованием сержанта Андрея Прокопова уничтожили грузовой автомобиль и два пикапа с боевиками внутри.

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Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил успехи Вооруженных сил (ВС) РФ на купянском направлении — там было ликвидировано свыше 70 военнослужащих, а также военная техника: боевая бронированная машина и три пикапа. Удары по противнику происходили в Луганской Народной Республике (ЛНР) и Харьковской области. При этом в населенном пункте ЛНР Стельмаховке был найден и уничтожен склад боеприпасов 92-й механизированной бригады ВСУ.

23 апреля в Минобороны РФ сообщили, что на купянском направлении за сутки российские силы поразили подразделения украинских боевиков в районах населенных пунктов Двуречная, Першотравневое, Загоруйковка и Котляровка Харьковской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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