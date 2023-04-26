Военнослужащие РФ уничтожили две украинские ДРГ на купянском направлении

Офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин 26 апреля сообщил, что российские военнослужащие уничтожили две группы диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

«В ходе боевых действий на купянском направлении военнослужащими группировки войск «Запад» за сутки вскрыты и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника в районе населенных пунктов Синьковка и Новоселовское. Сорваны три попытки ротации войск в районе сел Ивановка, Синьковка и Артемовка», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Якимкин, в районе населенных пунктов Стельмаховка и Новоселовское огнем артиллерии ликвидированы четыре наблюдательных пункта ВСУ.

Помимо этого, вертолеты группировки «Запад» уничтожили взводный опорный пункт украинских боевиков около села Чугуновка.

Также огнем орудий 2А65 «Мста-Б» под командованием командира батареи капитана Михаила Белоусова был уничтожен миномет и склад боеприпасов в районе населенных пунктов Плетеновка и Стельмаховка.

Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ — четыре разведывательных дрона «Фурия» и один «Пума».

Накануне офицер Якимкин рассказал, что российские силы ликвидировали опорный пункт и девять укрытий личного состава ВСУ на купянском направлении. В районе населенных пунктов Тимковка и Новоселовское были обнаружены и уничтожены две ДРГ противника

В этот же день официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российскими военнослужащими пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области и Луганской Народной Республике.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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