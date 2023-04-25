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ВС России пресекли деятельность четырех украинских диверсионных групп в зоне СВО

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Фото: РИА Новости
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Деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп пресечена в Харьковской области и Луганской Народной Республике. Об этом 25 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Орлянское, Крахмальное Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп», — сказал он.

Кроме того, в Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов 67-й мехбригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Ранее, 20 апреля, в Минобороны сообщили о пресечении на купянском направлении действий трех групп украинских диверсантов. На этом направлении за сутки было ликвидировано до 50 военных ВСУ, две бронемашины и два пикапа.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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