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ВС РФ нанесли удар по пунктам дислокации и складам ВСУ в Днепропетровской области

Минобороны: ВС РФ нанесли удар по пунктам дислокации и складам ВСУ в Днепропетровской области
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Фото: соцсети
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Российские силы в районах Тернополя и Петропавловки Днепропетровской области нанесли удар по пунктам дислокации боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и складам. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков в воскресенье, 14 мая.

«Вооруженными силами РФ в районах населенных пунктов Тернополь, а также Петропавловка Днепропетровской области нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ и местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники», — сказал Конашенков.

Он также добавил, что на купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии западной группировки войск были поражены живая сила и техника ВСУ.

«Потери противника на данном направлении составили свыше 100 украинских военнослужащих, пять автомобилей, гаубица Д-20, а также противотанковая пушка «Рапира», — сказал Конашенков.

В ходе брифинга официальный представитель также сообщил, что на купянском направлении российскими силами было уничтожено более 60 боевиков ВСУ, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка противника «Гвоздика».

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Ранее в этот же день начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что ракетчики группировки нанесли удар по пункту временной дислокации 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ у Краматорска. Он добавил, что авиация группировки поразила скопления живой силы украинских подразделений в районах Григоровки и Авдеевки. Кроме того, в Григоровке и Белогоровке артиллеристы ликвидировали скопления автомобильной техники ВСУ, предназначенной для подвоза боеприпасов и личного состава.

Накануне начальник пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на краснолиманском направлении зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» сбил украинский самолет Су-27 и уничтожил два реактивных снаряда HIMARS. Кроме того, по его данным, российские силы вскрыли перемещение личного состава 66-й механизированной бригады, 58-й мотопехотной бригады и 5-й бригады Национальной гвардии Украины.

Специальная военная операция по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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