Минобороны заявило об ударе по крупному складу боеприпасов в Николаеве
Вооруженные силы РФ (ВС РФ) в ночь на 17 мая нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов украинских войск в Николаеве, заявил официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Цели удара достигнуты. Назначенный объект поражен», — сказал он в ходе брифинга.
Конашенков уточнил, что склад с боеприпасами был оборудован на территории судоремонтного предприятия в Николаеве.
Ранее, 14 мая, российские войска уничтожили склад боеприпасов группировки «Херсон» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Николаева.
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