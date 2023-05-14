ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Николаеве

Российские войска уничтожили склад боеприпасов группировки «Херсон» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Николаева. Об этом в четверг, 14 мая, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе города Николаев уничтожен склад боеприпасов украинской группировки войск «Херсон», — сказал он в ходе брифинга.

Отмечается, что всего за сутки на херсонском направлении в ходе огневого поражения Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили более 20 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Ранее в этот день Конашенков также рассказал об ударе по пунктам дислокации и складам ВСУ в Днепропетровской области. Он отметил, что цели находились в районах населенных пунктов Тернополь, а также Петропавловка.

11 мая начальник пресс-центра группы «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что служащие ВС РФ поразили пункт временной дислокации и склад припасов украинских боевиков на соледаро-бахмутском направлении. Также в районах Белой Горы, Авдеевки, Артемовска и Курахово артиллеристы атаковали скопления живой силы националистов и сбили снаряд от реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Специальная военная операция по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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