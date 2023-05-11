Бойцы группировки «Юг» поразили пункт дислокации ВСУ и склад боеприпасов

Служащие ВС РФ поразили пункт временной дислокации и склад припасов украинских боевиков на соледаро-бахмутском направлении. Об этом в четверг, 11 мая, рассказал «РИА Новости» начальник пресс-центра группы «Юг» Вадим Астафьев.

«Ракетным подразделением «Южной» группировки войск <...> нанесены удары по складу боеприпасов 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске и пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады противника в Константиновке», — заявил он.

Кроме того, по словам Астафьева, в районах Белой Горы, Авдеевки, Артемовска и Курахово артиллеристы атаковали скопления живой силы националистов и сбили снаряд от реактивной системы залпового огня (РСЗО) производства США HIMARS.

«В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена 105-миллиметровое буксируемое артиллерийское орудие M119 американского производства в районе деревни Александро-Шультино, а в районе Дарьевка — 120-миллиметровый миномет противника», — добавил собеседник агентства.

Ранее в этот день Министерство обороны РФ сообщило, что служащие Южного военного округа (ЮВО) использовали САУ «Гиацинт-С» для ударов по объектам и позициям украинских боевиков. В результате были уничтожены склады боевиков с припасами и горючим. Это помогло предотвратить ротацию подразделений ВСУ на линии соприкосновения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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