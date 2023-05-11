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Расчеты САУ «Гиацинт-С» ликвидировали объекты и позиции ВСУ в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) применили САУ «Гиацинт-С» для ударов по объектам и позициям украинских боевиков. Об этом 11 мая сообщило Министерство обороны России.

Артиллеристы поддержали действия мотострелковых подразделений огнем из 15-миллиметровых самоходных установок. Разведчики подтвердили, что в ходе работы были уничтожены склады с припасами и горючим Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это помогло сорвать ротацию подразделений националистов на линии боевого соприкосновения.

Кроме того, ВС РФ ликвидировали живую силу и бронированную технику неприятеля в опорных пунктах и местах сосредоточения. Как отметил один из солдат с позывным «Клен», экипажи гаубиц работают по самым разным целям: от укреплений до западной военной техники.

Чтобы добиться максимально эффективного результате, используется тактика «кочующих» орудий: в течение минуты военнослужащие делают по пять-шесть выстрелов, после чего меняют огневые позиции.

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Днем ранее начальник пресс-службы группы «Юг» Вадим Астафьев заявил, что ВС РФ атаковали склад ВСУ и ликвидировали 152-милиметровое артиллерийское орудие «Мста-Б».

До этого, 4 мая, корреспондент «Известий» Станислав Григорьев встретился с бойцами ЮВО и показал, как они работают с самоходными артиллерийскими установками (САУ). Он отметил, что целью этих орудий часто является минометный расчет противника, добавив, что одного выстрела порой хватает, чтобы враг надолго отказался от своих намерений высовываться из укрытия и вести какие-либо действия.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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