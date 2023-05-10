Российские военные нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ в ЛНР

Российские военнослужащие атаковали склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Белогоровка Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в среду, 10 мая, сообщил начальник пресс-службы группы «Юг» Вадим Астафьев.

«На лисичанском оперативном направлении артиллерией «Южной» группировки войск нанесён удар по складу боеприпасов», — заявил он.

В ходе контрбатарейного противостояния боевики ВСУ лишились 152-милиметрового артиллерийского орудия «Мста-Б».

На соледаро-бахмутском направлении, по словам Астафьева, был нанесен удар по пункту временной дислокации батальона 60-й механизированной бригады ВСУ и складу 80-й горно-штурмовой бригады противника в районе Краматорска.

Также солдаты Южного военного округа (ЮВО) применили реактивную систему залпового огня «Торнадо-С» на александро-калиновском оперативном направлении, поразив палаточный лагерь националистов под Новой Полтавкой. Кроме того, под артобстрел попали пункты дислокации батальона 24-й механизированной бригады ВСУ около Дзержинска и второй бригады национальной гвардии Украины в Красногоровке.

Наконец, на марьинском направлении бойцы ЮВО ликвидировали 122-милиметровую украинскую гаубицу Д-30 в районе населенного пункта Победа.

9 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска высокоточным оружием морского и воздушного базирования ударили по целям украинских боевиков. По его словам, войска России пресекли выдвижение резервов Киева и доставку боеприпасов в районы боевых действий.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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