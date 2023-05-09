ВС РФ ударили высокоточным оружием по резервам и складам боеприпасов ВСУ

Российские войска высокоточным оружием морского и воздушного базирования нанесли удар по резервам и боеприпасам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил во вторник, 9 мая, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, войска России пресекли выдвижение резервов Киева и доставку боеприпасов в районы боевых действий.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по пунктам временной дислокации резервов противника, а также складам боеприпасов», — сказал Конашенков в ходе брифинга.

Генерал-лейтенант уточнил, что цель удара достигнута и все назначенные объекты поражены.

Ранее в этот день стало известно, что российские военные взяли под контроль подходы ко всем островам, находящимся в устье Днепра в Херсонской области.

Помимо этого сообщалось, что военнослужащие РФ пресекли высадку украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на левом берегу Днепра. ВСУ попытались пересечь реку на семи скоростных катерах и высадиться на левобережье, к северу от города Алешки.



Тогда же начальник пресс-службы группировки «Центр» заявил, что российские бойцы нанесли удары по понтонной переправе и опорным пунктам ВСУ на краснолиманском направлении.

8 мая глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об ударе по складам и позициям ВСУ в Орехове Запорожской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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