Реклама
Прямой эфир
Мир
Гражданин РФ погиб в секторе Газа при обстреле со стороны Израиля
Мир
Израильская авиация нанесла удары по сектору Газа
Происшествия
Мужчина устроил стрельбу в квартире на юге Москвы
Общество
Празднование Дня Победы в РФ началось с парада на Камчатке
Мир
Президент Абхазии назвал победу в ВОВ примером единства с Россией
Общество
В Белгороде отменили праздничные мероприятия к 9 Мая
Мир
Лидеры Армении и Азербайджана встретятся в Брюсселе 14 мая
Мир
В Румынии начались учения войск спецназа НАТО и партнеров
Мир
Путин встретился с прибывшим в Москву президентом Узбекистана
Экономика
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 78,19 рубля
Общество
Пашинян прилетел в Москву на празднование Дня Победы
Мир
Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом
Мир
Песков выразил надежду на осуждение Западом заявления Буданова
Сюжет:

ВС РФ взяли под контроль подходы к островам в устье Днепра под Херсоном

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подходы ко всем островам, находящиеся в устье Днепра в Херсонской области, находятся под контролем российских военных. Об этом 9 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«В настоящее время подходы ко всем островам в устье Днепра вблизи Херсона и на выходе в Днепровский залив находятся под полным контролем подразделений российской армии», — отметил собеседник агентства.

Он пояснил, что украинских боевиков там нет, также у них нет шансов снова закрепиться на позициях.

Стояние на Днепре: российские войска держат оборону вдоль реки
Бойцы ВС РФ уничтожают диверсионные группы противника, наносят артиллерийские и авиационные удары

Ранее в этот день стало известно, что военнослужащие РФ пресекли высадку украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на левом берегу Днепра. ВСУ попытались пересечь реку на семи скоростных катерах и высадиться на левобережье, к северу от города Алешки.

В этот же день начальник пресс-службы группировки «Центр» заявил, что российские бойцы нанесли удары по понтонной переправе и опорным пунктам ВСУ на краснолиманском направлении.

Тогда же сообщалось об уничтожении двух ДРГ националистов на купянском направлении. Кроме того, были сорваны три попытки смены подразделений ВСУ на передовых позициях в районах населенных пунктов Двуречное, Тимковка, Табаевка.

До этого, 4 мая, стало известно, что ВС РФ отразили атаку украинских беспилотников на жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области. Кроме того, добавил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Алексей Рулев, огнем артиллерии уничтожена живая сила противника в районе сосредоточения резервов ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023