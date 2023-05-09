Российские военные нанесли удары по понтонной переправе ВСУ

Бомбардировочная авиация ВС РФ успешно атаковала понтонную переправу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом 9 мая сообщил «РИА Новости» начальник пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук.

«Нанесено огневое поражение по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника. Бомбардировочная авиация российской группировки нанесла удары по понтонной переправе и опорным пунктам националистов», — заявил он.

Также, по словам Савчука, комплексы противовоздушной обороны уничтожили снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских боевиков.

Между тем на червонопоповском участке и в районе Серебрянского лесничества разведчики группировки засекли перемещение личного состава 25-й воздушно-десантной бригады и 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Благодаря этому силам артиллерии и авиации удалось нанести значительный ущерб неприятелю.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Воздушно-десантные войска сковали подразделения ВСУ на флангах западной части Артемовска (украинское название — Бахмут). Помимо этого, на донецком направлении потери противника за прошедшие сутки составили более 380 украинских солдат, а также иностранных наемников.

Конашенков добавил, что благодаря ударам оперативно-тактической и армейской авиации при содействии артиллерии Южной группировки войск украинские подразделения были поражены в четырех населенных пунктах Донецкой Народной Республики (ДНР), включая Часов Яр, а также были уничтожены два склада боеприпасов 54-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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