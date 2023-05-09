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ВС РФ уничтожили две украинские ДРГ на купянском направлении

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российские силы в зоне спецоперации уничтожили две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил 9 мая начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«В ходе боевых действий на купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВСУ, а также сорвали три попытки смены подразделений ВСУ на передовых позициях в районах населенных пунктов Двуречное, Тимковка, Табаевка», — сказал он.

Зыбинский добавил, что вертолеты Ка-52 и Ми-28 армейской авиации группировки нанесли удары по районам сосредоточения личного состава 119-й и 127-й отдельных бригад теробороны Украины в районах Красного Хутора, Веселовки, Охримовки.

Также артиллеристы уничтожили из САУ «Акация» артиллерийское орудие Д-30 ВСУ в районе Волчанска, а средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили разведывательный беспилотник самолетного типа в районе населенного пункта Доброе Поле, сказал начальник пресс-центра.

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Как сообщалось 8 мая, в населенных пунктах Донбасса до сих пор работают шпионы, которые передают информацию о передвижении российской военной техники представителям ВСУ. Правоохранитель с позывным Туман, в частности, рассказал, что украинских «наблюдателей» выявляют по пути следования передвижения российских воинских колонн. Немало в деле выявления подозрительных машин и лиц помогают мирные граждане.

Ранее, 6 мая, стало известно, что группировка войск «Запад» за прошедшие сутки уничтожила четыре ДРГ ВСУ на купянском направлении. Диверсанты служили в 14-й и 92-й отдельных механизированных бригадах, уточнил Зыбинский.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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