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«Известия» узнали о выявлении диверсантов ВСУ на освобожденных территориях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В населенных пунктах Донбасса до сих пор работают шпионы, которые передают информацию о передвижении российской военной техники — представителям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как их выявляет и ловит военная полиция, которой активно помогают местные жители, узнал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

«При маршруте патрулирования мы обращаем внимание на отдельно стоящие подозрительные машины с целью выявления диверсионно-разведывательных групп противника. Ведь где-то может кто-то наблюдать, в лесополосе, и планировать. Значит, мы всё это проверяем», — рассказал правоохранитель с позывным Туман.

Он добавил, что основной его задачей является сопровождение воинских колонн и обеспечение безопасности их передвижения. А украинских «наблюдателей» выявляют по пути следования. Немало в деле выявления подозрительных машин и лиц помогают мирные граждане. Рассказывают, как видели в каком-либо районе машину, в которой сидят люди, что-то снимают или наблюдают. По каждому факту военная полиция совместно с военной комендатурой выезжает и проверяет.

Военнослужащий рассказал, как посредством таких проверок поймали несколько наблюдателей-шпионов. По его словам, зачастую они следят за передвижением воинских колонн, ведут подсчет, изучая, какая техника идет и куда. Шпионы записывали всё: количество транспортных средств, направление, время передвижения.

«Это были люди подготовленные, потому что они разбирались в нашей спецтехнике: таких-то машин столько и в такое время проехали в таком направлении. В дальнейшем мы этих людей передавали в соответствующие органы. Сейчас очень активно работаем в данном направлении», — подытожил полицейский.

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25 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что деятельность четырех украинских ДРГ пресечена в Харьковской области и Луганской Народной Республике.

В среду, 3 мая, в беседе с «Известиями» военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин сообщил, что в Крыму, у российских спецслужб «всё схвачено» и на контроле каждый шаг диверсантов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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