Военный эксперт указал на контроль спецслужбами РФ каждого шага диверсантов в Крыму

Пресечение ФСБ террористического акта, направленного на руководство Крыма, говорит о том, что у российских спецслужб «всё схвачено». Об этом заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в среду, 3 мая, в беседе с «Известиями».

«То, что наши спецслужбы пресекли террористический акт, направленный на руководство Крыма, это блестящее достижение. Это говорит о том, что у наших спецслужб в Крыму всё схвачено, что они контролируют каждый шаг диверсантов и террористов, которые или засланы с территории Украины, или существуют как спящие ячейки на территории Крыма», — сказал он.

Собеседник отметил, что успешная работа спецслужб позволяет жителям полуострова чувствовать себя спокойно. По его словам, объекты транспортной инфраструктуры предназначены для того, чтобы снабжать население продовольствием, газом, топливом. Поэтому разрушать транспортную инфраструктуру — это «создавать панику на территории».

Резюмируя, он указал, что многочисленные попытки агентуры Главного управления разведки (ГУР) Украины совершать теракты на территории РФ являются частью большой войны, которую ведут США против России.

«Дело в том, что теракты — это часть большой войны, которую ведут США против нашей страны на территории Украины и жизнями украинцев. Это не только терроризм, но и информационные войны, мифологемы. Всё это нервирует людей», — отметил Литовкин.

О вскрытии агентурной сети ГУР Украины стало известно ранее в этот день, 3 мая. Организатором планировавшихся терактов и диверсий оказался офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, с 2020 года занимающий должность замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского. Он, по версии спецслужб, лично координировал подготовку убийств высокопоставленных российских чиновников.

Всего было задержано семь участников глубоко законспирированной агентурной группы. Среди них граждане Украины и России Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евменко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский. Все задержанные арестованы.

Во время обыска у задержанных оперативники нашли пять готовых самодельных взрывных устройств, 6 кг пластида британского производства, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые детонаторы, трекеры для слежки, а также средства связи для конспиративного общения с кураторами.

На допросе ФСБ агенты ГУР рассказали о том, как использовали россиян для поставок взрывчатых устройств. Известно, что те, кто перевозил или переправлял посылки со взрывчатыми устройствами, не подозревали, что помогают в организации терактов.