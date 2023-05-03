Все задержанные в Крыму члены агентурной сети Украины арестованы

Все члены задержанной в Крыму группы агентов военной разведки Украины, готовившие серию терактов, арестованы Киевским районным судом Симферополя. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы безопасности по республике в среду, 3 мая.

«Все семеро заключены под стражу на два месяца», — сказали ТАСС в УФСБ по Крыму.

Ранее в этот день в Центре общественных связей ФСБ сообщили о вскрытии агентурной сети Главного управления разведки (ГУР) Украины, которая готовила серию диверсий и терактов на территории Крыма. Организатором планировавшихся терактов и диверсий оказался офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, с 2020 года занимающий должность замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского. Он, по версии спецслужб, лично координировал подготовку убийств высокопоставленных российских чиновников.

В ФСБ сообщили, что одна диверсионная группа готовила покушения на мэра Ялты и главу Крыма. А вторая под прикрытием бизнеса по торговле свадебными платьями наладила пересылку из Болгарии в разные регионы РФ взрывных устройств.

Всего было задержано семь участников глубоко законспирированной агентурной группы. Среди них граждане Украины и России Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евменко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский.

Во время обыска у задержанных оперативники нашли пять готовых самодельных взрывных устройств, шесть килограммов пластида британского производства, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые детонаторы, трекеры для слежки, а также средства связи для конспиративного общения с кураторами.

ФСБ установила идентичность взрывчатки в плитах той, которая использовалась для подрыва железнодорожных путей в Крыму 23 февраля 2023 года. По той же схеме, как полагает следствие, был осуществлен ряд произошедших в России терактов. В частности, убийства журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также подрыв Крымского моста.