ФСБ разоблачила украинских организаторов диверсий и терактов в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) вскрыли агентурную сеть Главного управления разведки (ГУР) Украины, которая готовила серию диверсий и терактов на территории Крыма. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства 3 мая.

Отмечается, что украинские спецслужбы планировали покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя крымского парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко, а также теракты на объектах транспортной инфраструктуры полуострова.



ФСБ задержала членов агентурной группы — граждан РФ и Украины Виктора Подвального, Александра Литвиненко, Сергея Кривошеина, Константина Евменко, Игоря Зорина и Сергея Войнаровского, которых завербовал организатор терактов, офицер действующего резерва военной разведки, замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Роман Машовец.

У задержанных обнаружили пять готовых к применению самодельных взрывных устройств, около 6 кг пластичных взрывных веществ британского производства, электродетонаторы военного назначения, трекеры для слежки и средства связи для общения с кураторами из ГУР.



Кроме того, органами безопасности был вскрыт организованный спецслужбами Украины международный канал контрабандных поставок взрывчатых веществ и компонентов взрывных устройств из Болгарии в РФ. Взрывчатку камуфлировали под бытовые электроплиты, канал проходил через территорию Турции и Грузии.



В ФСБ отметили, что после доставки плит на территорию России автотранспортом их переправляли к местам подготовки терактов через транспортные компании. Отправителями были граждане России, которые имели коммерческие проекты с болгарской фирмой.



В службе безопасности отметили, что в рамках расследования подрыва железнодорожных путей в Крыму 23 февраля была установлена идентичность изъятых у задержанных взрывчатых веществ с использованными при совершении диверсии. По той же схеме, как полагает следствие, был осуществлен ряд произошедших в России терактов. В частности, убийства журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также подрыв Крымского моста.

Днем ранее сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в причастности к убийству замначальника управления внутренних дел по Мелитополю ГУ МВД по Запорожской области. Это гражданин Украины и два гражданина России. В ФСБ отметили, что задержанные диверсанты планировали совершить очередной теракт во время майских праздников.

До этого, 26 апреля, ФСБ задержала обвиняемого в подготовке теракта в военно-морском клиническом госпитале Симферополя. В службе сообщили, что во время обыска у мужчины изъяли самодельное взрывное устройство с гвоздями, которые использовались в качестве поражающих элементов, и самодельное взрывное устройство зажигательного действия.