ФСБ задержала подозреваемых в убийстве замначальника УВД Мелитополя

ФСБ задержала 2 мая подозреваемых в причастности к убийству замначальника управления внутренних дел по Мелитополю ГУМВД по Запорожской области.

«Пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы, в состав которой входили гражданин Украины и два гражданина России. Выявленные лица причастны к совершению 27.04.2023 покушения на заместителя начальника УВД <...> А.С. Мищенко, который скончался от полученных ранений», — говорится в заявлении пресс-службы регионального управления ФСБ.

В оборудованных схронах диверсантов обнаружены компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, оружие, бронежилеты и форма Вооруженных сил Украины.

Кроме того, отмечается, что задержанные диверсанты планировали совершить очередной теракт во время майских праздников.

В ФСБ добавили, что собраны материалы для возбуждения в отношении указанных лиц уголовного дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

27 апреля в Мелитополе возле подъезда многоквартирного жилого дома на улице Кирова сработало самодельное взрывное устройство. Заместитель начальника УМВД России по Мелитополю и Мелитопольскому району погиб на месте, второй сотрудник полиции пострадал.