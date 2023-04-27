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Один человек пострадал в результате взрыва в Мелитополе

В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство, один человек пострадал
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Фото: РИА Новости
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В Мелитополе взорвалось самодельное устройство. Об этом 27 апреля сообщила городская администрация.

«Примерно в 5:15 в Мелитополе у подъезда многоквартирного жилого дома на ул. Кирова прозвучал взрыв. Сработало самодельное взрывное устройство», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Отмечается, что в результате взрыва пострадал один человек. В настоящий момент он госпитализирован.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают оперативные службы

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Ранее, 22 апреля, временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что диверсионная группа с Украины организовала взрыв на территории локомотивного депо в Мелитополе.

13 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов также сообщал, что в Мелитополе прозвучал взрыв. Позже стало известно, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник.

До этого, 2 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Мелитополю . Военный корреспондент «Известий» показал последствия. Администрация города отметила, что удары были нанесены из реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» с использованием кассетных боеприпасов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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