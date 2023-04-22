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Украинские диверсанты устроили взрыв в локомотивном депо Мелитополя

Врио губернатора Балицкий: украинские диверсанты устроили взрыв в локомотивном депо Мелитополя
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Фото: РИА Новости
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Диверсионная группа с Украины утром в субботу, 22 апреля, организовала взрыв на территории локомотивного депо в Мелитополе. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Мы продолжаем фиксировать преступления киевского режима против мирных граждан. <...> Сегодня в 07:45 произошел подрыв на территории мелитопольского локомотивного депо, на территории гражданского объекта», — заявил Балицкий в Telegram-канале.

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До этого, 13 апреля, председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов также сообщал, что в Мелитополе прозвучал взрыв. Позже стало известно, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник.

6 апреля в экстренных службах Запорожской области сообщили о том, что российская ПВО сбила шесть ракет HIMARS в Мелитополе. Разрушений и пострадавших не было.

Кроме того, ВСУ нанесли ракетный удар по Мелитополю 2 апреля. Военный корреспондент «Известий» показал последствия. Администрация города отметила, что удары были нанесены из реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» с использованием кассетных боеприпасов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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