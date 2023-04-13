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В Мелитополе прогремел взрыв

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Фото: РИА Новости
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В Мелитополе 13 апреля прозвучал взрыв, сообщили «Известиям» в экстренных службах.

«По предварительным данным, речь идет о работе ПВО», — уведомил источник.

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уточнил в своем Telegram-канале, что взрыв прозвучал в 11:44.

Позже стало известно, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник. Об этом журналистам представитель экстренных служб Запорожской области.

«Киевский режим совершил очередную попытку атаковать Мелитополь беспилотниками. Отработала система ПВО», — подчеркнул он.

Мелитополь в последнее время особенно часто подвергается атакам БПЛА ВСУ и ракетным ударам.

Днем ранее ГУ МВД по Запорожской области сообщило об обнаружении тайника с 5 кг взрывчатки недалеко от кафе в Мелитополе. В УМВД «Мелитопольское» поступило сообщение о подозрительном пакете рядом с кафе в городе. Сотрудники полиции исследовали его содержимое и обнаружили 10 брусков по 500 г «пластического вещества с характерной маркировкой».

В экстренных службах Запорожской области 6 апреля сообщили о том, что российская ПВО сбила шесть ракет HIMARS в Мелитополе. Разрушений и пострадавших не было.

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