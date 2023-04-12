Сбиты с прицелом: наша ПВО развенчала миф о неуязвимости «умных» бомб GLSDB

В зоне проведения спецоперации 11 апреля российская ПВО сбила планирующую бомбу GLSDB производства США. ВФУ не помогло даже то, что ее использовали под прикрытием массового пуска ракет HIMARS. Украинские войска возлагали большие надежды на эту бомбу, но она не стала чудо-оружием, которое повлияет на ход боевых действий, отметили эксперты. Также в этот день министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал заводы ОПК в Туле и убедился, что промышленность наращивает выпуск боеприпасов, в производство запущены новые образцы вооружения и военной техники.

Чуда не произошло

Российские подразделения противовоздушной обороны сбили американский реактивный боеприпас GLSDB — планирующую бомбу, которую можно запускать с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS. Об этом 11 апреля сообщили в Минобороны РФ. По словам источников «Известий», GLSDB был своевременно обнаружен средствами ПВО.

Противник попытался скрыть его применение, одновременно нанеся удар ракетами системы HIMARS. Но системы ПВО оперативно выделили цели и поразили их.

Корпорация Boeing рекламировала этот боеприпас как несбиваемый, но он не оправдал авансы, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Всё, что ни привезут из-за границы для украинских властей, сразу объявляется чудо-оружием, — отметил эксперт. — У этого боеприпаса есть два плюса: дальность полета в 150 км и возможность маневрировать в полете. Но, как оказалось, для нашей ПВО его траектория оказалась читаемой. Многое, конечно, будет зависеть от количества. Если украинским силам удастся в определенной точке применить больше таких бомб, чем у нас ракет ПВО на дежурстве, то, может быть, они какого-то результата и добьются. Противник тоже хитрит, но наша ПВО показала, что эта якобы несбиваемая бомба вдруг стала сбиваемой, и чудо-оружием ее не назовешь.

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Это второй снаряд GLSDB, о перехвате которого заявило российское военное ведомство. По данным Минобороны РФ, впервые такую бомбу наши ПВО сбили 30 марта этого года.

Всего с начала спецоперации, по данным оборонного ведомства, российские войска уничтожили 406 украинских военных самолетов, 228 вертолетов и 3736 беспилотников.

«Буки» на страже

В южном секторе зоны проведения спецоперации небо от украинской авиации, ракет и других боеприпасов защищают зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук-М3». На огневые позиции они выходят рано утром.

— Эти ЗРК создают купол над мирными городами, прикрывают небо от украинских ракет, которые пачками летят в глубокий тыл. Жителей спасают только перехваты в воздухе, — рассказал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Зона обнаружения целей — 120 км, поражения — 70 км.

На счету расчета «Бука», которые посетили наши корреспонденты, есть сбитые вертолет и самолет противника, а также более 50 ракет HIMARS, «Ольха» и «Точка-У».

«Хороший самолет противника — это на земле догорающий самолет», — шутят бойцы.

Зенитчики рассказали, что одна из самых сложных целей — это ракеты РСЗО HIMARS американского производства.

— Для принятия решения при отражении ударов HIMARS счет идет на доли секунды. У них большие скорости и высоты, тут спать нельзя, — говорит командир зенитно-ракетного подразделения Алексей.

Фото: РИА Новости

Одна из самых важных машин ПВО — самоходный командный пункт. Именно сюда поступают все данные с ЗРК, которые дежурят в этом секторе, а это не две–три и даже не пять машин. Здесь же распределяются цели.

Дежурства у бойцов ПВО круглосуточные. В среднем за сутки в зону их ответственности входят по пять–шесть ракет противника.

Нашим корреспондентам удалось увидеть, как «Буки» отбивают атаки: на экране появились метки ракет, и наши зенитчики начали работать.

«Второй, уничтожить, расход — одна по второму каналу. По третьему каналу сопровождаю цель», — тут же раздались приказы.

Комплексы выпустили ракеты, которые уничтожили цели. После стрельбы боевые машины меняют место дислокации, чтобы не попасть под ответный огонь ВФУ.

— Купол, который они создают, говорят, пробить практически невозможно, ведь за ними стоит следующий эшелон. Цель в любом случае будет поражена, — рассказал Роман Польшаков.

Боеприпасов станет больше

Сергей Шойгу 11 апреля проинспектировал цеха по производству современных средств поражения на предприятиях НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева и Императорском Тульском оружейном заводе.

Министру обороны показали цеха по производству реактивных снарядов для РСЗО, а также линии по сборке противотанковых управляемых ракет и артиллерийских боеприпасов.

Руководители предприятий ОПК рассказали, что все представленные министру новые и перспективные образцы вооружения и военной техники запущены в серийное производство. Кроме того, за счет внедрения новейших технологий наращивается их выпуск.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу (в центре) Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Также Сергею Шойгу доложили о программах расширения производственных мощностей.

Министр обороны провел совещание с участием губернатора Тульской области Алексея Дюмина, руководителей предприятий и профильных органов военного управления.

Бои в Артемовске

11 апреля в зоне спецоперации на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 610 человек и 43 единицы военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны России.

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продолжали бои за кварталы в центре Артемовска и вытеснение противника к западным окраинам. Их действия поддерживают подразделения Воздушно-десантных войск, а также ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск.

За сутки в районе Артемовска авиация совершила 11 вылетов, ракетные войска и артиллерия выполнили 48 огневых задач.

В Запорожской области вскрыта позиция и уничтожен радиолокатор наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300. В ДНР уничтожены склад артиллерийских боеприпасов и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Медсестра спасла 12 бойцов

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Подразделение лейтенанта Андрея Макрушина обороняло населенный пункт. Боевики неоднократно пытались атаковать наши позиции. Андрей умело управлял подразделением, его подчиненные отразили три попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп противника.

В одном из боев лейтенант с подчиненными в ближнем бою уничтожили боевую бронемашину и свыше десятка боевиков, а остальные отступили. По ним Андрей корректировал огонь артиллерии и танков. Получив ранение, лейтенант продолжил командовать ротой до тех пор, пока атака не была отражена. Самоотверженные действия Андрея способствовали продвижению наших войск.

В ходе боев по освобождению населенного пункта сержант Елена Карташова оказывала первую медицинскую помощь своим боевым товарищам и вывозила их в безопасное место. Несмотря на полученное ранение в руку, Елена продолжила выполнять свои обязанности. Благодаря ей 12 раненых получили своевременную медпомощь и были эвакуированы.