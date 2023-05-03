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Свидетельница рассказала о посылках с платьями и взрывчаткой от диверсантки с Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) вскрыли агентурную сеть Главного управления разведки (ГУР) Украины, которая готовила серию диверсий и терактов на территории Крыма. Как 3 мая сообщили в ФСБ, одна из групп задержанных под прикрытием бизнеса по торговле свадебными платьями наладила пересылку из Болгарии в разные регионы РФ взрывных устройств.

Эта схема, вскрытая силовиками, также начиналась за границей — с проживающей в Болгарии гражданки Украины, владелицы салона свадебных платьев Марины Матущак. Она находила в России, в частности в Санкт-Петербурге, партнеров якобы для совместного ведения бизнеса, которым предлагала платья с большими скидками. Когда те соглашались, через своего пособника отправляла им посылки.

Одна из свидетельниц по этому делу рассказала о том, как познакомилась с Матущак и начала получать от нее странные посылки.

По ее словам, знакомство началось три-четыре года назад на свадебной выставке в Москве. Они обменялись телефонами.

«20 января Марина связалась со мной и спросила, занимаюсь ли я всё еще продажей платьев. Она предложила покупать и возить платья через Финляндию, но я отказалась. Потом, когда был уже конец февраля, она написала, что есть возможность отправлять платья курьером прямо в салон. И предложила очень хорошие скидки, которые и подкупили. Девятого марта она написала, что отправила пять платьев, и это странно, так как они шьются долго», — рассказала женщина на допросе.

Она сообщила, что, когда посылка пришла, в салон принесли две коробки: в одной были платья, а во второй — платье и электрические плитки со взрывчаткой. Матущак на все вопросы отвечала, что курьер перепутал заказы, и просила переслать электроплиты уже по другим адресам.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ

«Сначала мне написали один адрес — в Ялте, оформили его СДЭКом. То же самое и со второй посылкой, по-моему, был тот же адрес. Через какое-то время она сказала, что нам отправили очередные платья. Посылка была из Мелитополя, а первая — из Владикавказа», — объяснила россиянка.

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Однако и в следующей посылке оказались электроплиты. Матущак снова объяснила, что курьеры совершили ошибку. «Опять дала мне адрес, куда перенаправить посылки. Подозрительно было то, что вес плитки был указан 3,5 кг, их было две, но вся посылка весила 11 кг», — добавила она.

ФСБ установила идентичность взрывчатки в плитах той, которая использовалась для подрыва железнодорожных путей в Крыму 23 февраля 2023 года. По той же схеме, как полагает следствие, был осуществлен ряд произошедших в России терактов. В частности, убийства журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также подрыв Крымского моста.

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Ранее в этот день в Центре общественных связей ФСБ сообщили о вскрытии агентурной сети Главного управления разведки (ГУР) Украины, которая готовила серию диверсий и терактов на территории Крыма. Организатором планировавшихся терактов и диверсий оказался офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, с 2020 года занимающий должность замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского. Он, по версии спецслужб, лично координировал подготовку убийств высокопоставленных российских чиновников.

Во время обыска у задержанных оперативники нашли пять готовых самодельных взрывных устройств, шесть килограммов пластида британского производства, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые детонаторы, трекеры для слежки, а также средства связи для конспиративного общения с кураторами.

Всего было задержано семь участников глубоко законспирированной агентурной группы. Среди них граждане Украины и России Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евменко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский. Как было установлено, их завербовал Роман Машовец.

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