Агенты ГУР Украины рассказали об использовании россиян для поставок взрывчатки

ФСБ задержала агентов главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, планировавших совершить серию терактов в Крыму. На допросе они рассказали о том, как использовали россиян для поставок взрывчатых устройств. Об этом стало известно в среду, 3 мая.

Российская контрразведка вышла на след группы агентов украинской разведки после подрыва железнодорожных путей под Симферополем 23 февраля. Взрывчатку исполнителям переправил руководитель группы, житель Мелитополя Виктор Подвальный. Его вербовал офицер военной разведки Роман Машовец.

По словам Подвального, в самом начале ему поручали следить за мэром Ялты Яниной Павленко, главой Крыма Сергеем Аксеновым и председателем Госсовета республики Владимиром Константиновым.

«Как они передвигаются, где они проживают — все данные для последующей передачи и для их ликвидации», — сказал он.

Затем его начали привлекать к поставкам самодельных взрывчатых устройств (СВУ).

«Мне Роман сказал, что придет посылка, в которой будет электроплитка, и заранее предупредил, чтобы ее не включать, не пользоваться. Внутри плитки находились три пакета, плотно скрученные, упакованные», — рассказал Подвальный.

Взрывчатку в Россию поставлял болгарский водитель маршрутки Денис Петранов. Ее ввозили окружным путем из Болгарии, через территорию Турции и Грузии через КПП Верхний Ларс. Потом Петранов отправлял ее получателям, используя курьерские службы СДЭК и донецкий аналог «Водовоз».

Среди получателей, в частности, оказался свадебный салон в Санкт-Петербурге. Гражданка Украины Марина Матущак из Софии предложила салону новую коллекцию со скидкой, а вместе с одеждой прислала электроплитки, которые просила отправить по другому адресу.

Российским спецслужбам известно о четырех таких посылках, хотя при задержании членов группы было обнаружено еще пять взрывчаток, а также гранаты и патроны.

Кроме того, у одного из членов группировки, экс-заместителя мэра Ялты Игоря Зорина, нашли склад боеприпасов. Именно у него Подвальный купил оружие.

Известно, что те, кто перевозил или переправлял посылки со взрывчатыми устройствами, не подозревали, что помогают в организации терактов.

О вскрытии агентурной сети ГУР Украины стало известно ранее в этот день. Организатором планировавшихся терактов и диверсий оказался офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, с 2020 года занимающий должность замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского. Он, по версии спецслужб, лично координировал подготовку убийств высокопоставленных российских чиновников.

Всего было задержано семь участников глубоко законспирированной агентурной группы. Среди них граждане Украины и России Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евменко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский. Все задержанные арестованы.

Во время обыска у задержанных оперативники нашли пять готовых самодельных взрывных устройств, шесть килограммов пластида британского производства, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые детонаторы, трекеры для слежки, а также средства связи для конспиративного общения с кураторами.