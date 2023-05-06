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Российские военные уничтожили четыре ДРГ на купянском направлении

Группировка войск «Запад» за сутки уничтожила 4 украинских ДРГ на купянском направлении
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Группировка войск «Запад» за прошедшие сутки уничтожила четыре диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 мая заявил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

По словам Зыбинского, четыре ДРГ были обнаружены и уничтожены в ходе боевых действий на купянском направлении. Диверсанты служили в 14-й и 92-й отдельных механизированных бригадах, добавил пресс-серктетарь.

Он также отметил, что удалось сорвать две попытки ротации ВСУ на передовых позициях в районе Новомлынска и Новоселовского.

«Экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-28 поразили районы сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 101-й отдельной механизированной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Горки», — рассказал Зыбинский.

Помимо этого, в районе населенного пункта Бочково артиллерийским огнем из гаубиц «Мста-Б» уничтожен склад боеприпасов противника. А неподалеку от населенных пунктов Огурцово и Ивановка уничтожены два минометных расчета противника, заключил военный.

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Накануне, 5 мая, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские силы пресекли действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка и Берестовое Харьковской области. За сутки на данном направлении было уничтожено до 95 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также одна артиллерийская система М777 производства США.

Также он сообщил, что в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республике уничтожен мост, по которому военные Украины хотели провезти боеприпасы и перебросить резервы в Артемовск.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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