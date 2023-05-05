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ВСУ потеряли до 300 военных и наемников на донецком направлении за сутки

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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились до 300 военных и наемников на донецком направлении, сообщил в пятницу, 5 мая, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

«На донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия в западной части города Артемовск (украинское название — Бахмут. — Ред.). <…> нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Калиновка и Красное Донецкой Народной Республики», — сказал он.

В районе населенного пункта Часов Яр ДНР уничтожен мост, по которому военные Украины хотели провезти боеприпасы и перебросить резервы в Артемовск.

«Авиацией на данном направлении совершено семь самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнено 69 огневых задач», — сообщил Конашенков.

Он добавил, что в районах населенных пунктов Краматорск и Авдеевка ДНР ликвидированы два склада боеприпасов 54-й и 110-й механизированных бригад ВСУ.

На купянском российские силы поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Ивановка и Крахмальное Харьковской области.

«В районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка и Берестовое Харьковской области пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 95 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также одна артиллерийская система М777 производства США», — отметил представитель МО РФ.

Днем ранее Конашенков сообщил об уничтожении ВС России хранилища топлива украинской группировки войск в районе города Кропивницкий (бывший Кировоград). Как он добавил, в районе Славянска был уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады украинских военных.

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