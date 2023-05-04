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Силы РФ отбили атаку БПЛА ВСУ на жилые кварталы в Херсонской области

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Фото: РИА Новости
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Атака украинских беспилотников на жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области была отбита российскими военными, сообщил «Известиям» 4 мая начальник пресс-центра группировки «Днепр» Алексей Рулев.

«В результате огневого поражения уничтожены ударные беспилотники в районе населенных пунктов Обрывка, Новая Маячка, Подстепное и Саги. Кроме того, огнем артиллерии уничтожена живая сила противника в районе сосредоточения резервов ВСУ на херсонском направлении», — уточнил он.

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2 мая стало известно об уничтожении силами РФ одной самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С1 «Гвоздика» и одного миномета с боекомплектом и расчетом ВСУ на херсонском направлении. Речь идет о населенных пунктах Днепровское и Антоновка. В результате погибли восемь украинских боевиков, еще четверо получили ранения.

30 апреля было отмечено, что в районе поселка Гончарное в Херсонской области российские артиллеристы уничтожили САУ 2С1 «Гвоздика» ВСУ. Артиллерийская установка была ликвидирована вместе с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом. Также в районе Ромашково российские силы уничтожили 152-миллиметровую гаубицу 2С3 «Акация» с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом.

27 апреля Рулев рассказал, что военные России нанесли удар по пункту управления ВСУ в Херсоне. Потери ВСУ в живой силе составили порядка 10 человек.

Специальная операция по защите населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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