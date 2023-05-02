Силы РФ на херсонском направлении уничтожили одну САУ и миномет ВСУ

Российские силы на херсонском направлении за последние сутки ударом артиллерии уничтожили одну самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С1 «Гвоздика» и один миномет с боекомплектом и расчетом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Днепровское и Антоновка. Об этом сообщил во вторник, 2 мая, источник из экстренных служб региона.

«ВС РФ уничтожили на херсонском направлении 120-миллиметровый минометный расчет и 122-миллиметровую САУ 2С1 «Гвоздика», — сообщили Telegram-каналу «Таврия. Новости Херсонской области» в экстренных службах.

Отмечается, что в результате погибли восемь украинских боевиков, еще четверо получили ранения.

Ранее, 30 апреля, сообщалось, что в районе поселка Гончарное в Херсонской области российские артиллеристы уничтожили САУ 2С1 «Гвоздика» ВСУ. Артиллерийская установка была уничтожена вместе с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом. Кроме того, в районе Ромашково российские силы ликвидировали 152-миллиметровую гаубицу 2С3 «Акация» с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом.

До этого, 27 апреля, начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Алексей Рулев сообщил, что военные РФ нанесли удар по пункту управления ВСУ в Херсоне. В результате удара потери ВСУ в живой силе составили порядка 10 человек.

Специальная операция по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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