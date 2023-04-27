Военные РФ нанесли удар по пункту управления ВСУ в Херсоне

Начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Алексей Рулев 27 апреля сообщил, что российские военнослужащие поразили пункт управления 44-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Херсона.

«Подразделениями группировки «Днепр» нанесено огневое поражение по пункту управления 44-й бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины в районе города Херсон», — приводит его слова Интерфакс.

Также Рулев отметил, что в результате удара потери ВСУ в живой силе составили порядка 10 человек.

Помимо этого, в районе населенного пункта Дарьевка уничтожена подвижная радиолокационная станция (РЛС) контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-36 и личный состав экипажа.

Как сообщил Рулев, российскими средствами радиоэлектронной борьбы также подавлены два украинских ударных беспилотника в районе населенных пунктов Обрывка и Казачьи Лагеря.

Накануне российские силы ликвидировали пункт временной дислокации украинской теробороны и контрбатарейную РЛС на херсонском направлении. Кроме того, были ликвидированы 30 украинских боевиков.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».