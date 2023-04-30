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ВС РФ уничтожили САУ «Гвоздика» ВСУ с экипажем в Херсонской области

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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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В ночь на 30 апреля в районе поселка Гончарное в Херсонской области российские артиллеристы ночью уничтожили 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С1 «Гвоздика» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил источник «Известий» в экстренных службах.

Артиллерийская установка была уничтожена вместе с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом.

Кроме того, в районе Ромашково российские силы ликвидировали 152-миллиметровую гаубицу 2С3 «Акация» с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом.

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Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военнослужащие нанесли ракетный удар по пункту размещения иностранных наемников в городе Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР). В результате атаки уничтожен склад боеприпасов и до 20 украинских боевиков.

27 апреля военные РФ нанесли удар по пункту управления ВСУ в Херсоне. Как сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Алексей Рулев, в результате удара потери ВСУ в живой силе составили порядка 10 человек.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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