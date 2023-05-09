ВС РФ пресекли высадку украинских диверсантов на левом берегу Днепра

Служащие ВС РФ пресекли высадку украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на левом берегу Днепра. Об этом во вторник, 9 мая, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались пересечь реку на семи скоростных катерах и высадиться на левобережье, к северу от города Алешки.

Ранее в этот день начальник пресс-службы группировки «Центр» заявил, что российские бойцы нанесли удары по понтонной переправе и опорным пунктам ВСУ на краснолиманском направлении.

Тогда же сообщалось об уничтожении двух ДРГ националистов на купянском направлении. Кроме того, были сорваны три попытки смены подразделений ВСУ на передовых позициях в районах населенных пунктов Двуречное, Тимковка, Табаевка.

До этого, 4 мая, стало известно, что ВС РФ отразили атаку украинских беспилотников на жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области. Кроме того, добавил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Алексей Рулев, огнем артиллерии уничтожена живая сила противника в районе сосредоточения резервов ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».