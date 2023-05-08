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Сюжет:

Рогов сообщил об ударе по складам ВСУ в Запорожской области

Рогов сообщил об ударе по складам и позициям ВСУ в Орехове в Запорожской области
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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Российские войска нанесли удары по складам и позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном киевскому режиму Орехове Запорожской области, о чем сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в ночь на 8 мая.

«Прилеты по складам и позициям боевиков ВСУ в Орехове Запорожской области», — написал он в своем Telegram-канале.

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Ранее, 3 мая, Владимир Рогов сообщил, что ВСУ отступили после попытки провести разведку боем в районе Работино на ореховском направлении.

Тогда же он указал, что ВС РФ ударили по месту подготовки украинских военнослужащих иностранными инструкторами на территории карьера в Шевченковском районе города Запорожье.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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