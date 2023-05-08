Рогов сообщил об ударе по складам ВСУ в Запорожской области
Российские войска нанесли удары по складам и позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном киевскому режиму Орехове Запорожской области, о чем сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в ночь на 8 мая.
«Прилеты по складам и позициям боевиков ВСУ в Орехове Запорожской области», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее, 3 мая, Владимир Рогов сообщил, что ВСУ отступили после попытки провести разведку боем в районе Работино на ореховском направлении.
Тогда же он указал, что ВС РФ ударили по месту подготовки украинских военнослужащих иностранными инструкторами на территории карьера в Шевченковском районе города Запорожье.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.