ВСУ отступили после попытки провести разведку боем в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили после попытки провести разведку боем, сообщил 3 мая глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Ситуация в районе Работино на ореховском направлении под контролем. Враг с потерями отступил на исходные позиции», — написал Рогов в Telegram-канале.

Ранее в этот же день стало известно об атаке ВСУ на ореховском направлении. Противник потерял как минимум две единиц техники: танк и бронетранспортер. Как уточнил Рогов, это была попытка разведки боем.

При этом 3 мая глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что наступление Вооруженных сил Украины уже фактически началось. Он указал на то, что зафиксирована высочайшая активность вражеской авиации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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