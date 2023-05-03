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Рогов сообщил об ударе ВС РФ по месту подготовки ВСУ в Запорожье

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Фото: РИА Новости
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Российские войска ударили по месту подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранными инструкторами в подконтрольном киевским властям городе Запорожье. Об этом рассказал в среду, 3 мая, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На территории карьера в Шевченковском районе города Запорожья наши военные накрыли боевиков ВСУ, проводящих боевое слаживание», — сообщил он «РИА Новости».

Согласно его словам, там находились также иностранные инструкторы.

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Накануне Рогов сообщил о трех взрывах, которые прозвучали в Запорожье. По его словам, предварительно, они имеют разное происхождение. Два из них были работой противовоздушной обороны (ПВО) украинских войск.

1 мая Рогов также рассказал, что при ударе ВСУ по Михайловке в Запорожской области погибли два человека, а 14 получили ранения.

Ранее в тот же день он сообщил о трех ракетных ударах по Токмаку в Запорожской области. Рогов уточнил, что в результате обстрелов повреждено четыре дома, погибли два мирных жителя, один ранен. Под удар попали и медики, прибывшие на место.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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