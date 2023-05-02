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Рогов сообщил о серии взрывов в Запорожье

Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву Запорожье прозвучала серия взрывов
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Albert Koshelev
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В подконтрольном киевским властям городу Запорожье во вторник, 2 мая, прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня начиная примерно с 15:30 в областном центре, временно оккупированном режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, прозвучали несколько взрывов. Они были слышны в разных районах города», — написал он в своем Telegram-канале.

Рогов уточнил, что всего раздалось три взрыва. По его словам, предварительно, они имеют разное происхождение. Два из них были работой противовоздушной обороны (ПВО) украинских войск.

«Один — очень мощный. По предварительным данным, в районе Запорожского абразивного комбината. На месте прилета после взрыва начал подниматься черный дым», — добавил председатель движения «Мы вместе с Россией».

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Накануне, 1 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли три ракетных удара за 20 минут по городу Токмак в Запорожской области. В результате обстрелов повреждены четыре дома, погибли два мирных жителя, один пострадал.

В тот же день Рогов рассказал, что при ударе ВСУ по Михайловке в Запорожской области два человека погибли, еще 14 получили ранения.

Тем временем о гибели мирной жительницы при обстреле Михайловки уведомил источник «Известий». Он уточнил, что украинские боевики нанесли удар по поселку около 14:00. В результате обстрела были повреждены здания школы и несколько жилых домов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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