При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Михайловке в Запорожской области два человека погибли, еще 14 получили ранения. Об этом 1 мая сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Ранее в этот день о гибели мирной жительницы при обстреле Михайловки сообщил источник «Известий». Он уточнил, что украинские боевики нанесли удар по поселку днем 1 мая, около 14:00. В результате обстрела были повреждены здания школы и нескольких жилых домов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».