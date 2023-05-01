Жительница поселка в Запорожской области погибла при обстреле ВСУ

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Михайловка в Запорожской области погибла мирная жительница. Об этом 1 мая сообщил источник в экстренных службах.

По данным источника «Известий», украинские боевики нанесли удар по Михайловке днем 1 мая, около 14:00. Обстоятельства гибели местной жительницы уточняются.

В администрации населенного пункта, в свою очередь, добавили, что в результате обстрела были повреждены здания школы и нескольких жилых домов.

Ранее в этот день сообщалось, что ВСУ обстреляли поселок Пантелеймоновка к юго-западу от Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО). По населенному пункту выпустили 20 ракет.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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