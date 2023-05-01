ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по поселку к юго-западу от Горловки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Пантелеймоновка к юго-западу от Горловки из реактивной системы залпового огня (РСЗО). По населенному пункту выпустили 20 ракет. Об этом 1 мая сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

Обстрел произошел в 13:40 мск. Тип реактивных систем залпового огня, которые использовали украинские военные, не уточняется.

Ранее, 15 апреля, ВСУ выпустили 10 снарядов из РСЗО по Горловке.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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