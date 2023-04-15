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Украинские боевики выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке

СЦКК: украинские боевики выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке
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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Украинские боевики выпустили 10 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Горловке, сообщило 15 апреля представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что в 22:15 (совпадает с мск) из населенного пункта Щербиновка были выпущены вражеские снаряды по Никитовскому району в Горловке.

Спустя пять минут Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили три снаряда калибром 152 мм также по Горловке из населенного пункта Дылеевка.

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Ранее в этот день ВСУ выпустили по населенному пункту Минеральное в ДНР 10 снарядов из РСЗО.

В ночь на 15 апреля ВСУ выпустили четыре снаряда натовского калибра по Горловке. В результате была повреждена контактная сеть общественного транспорта.

До этого, 4 апреля, на территории детского сада № 43 «Росинка» в поселке городского типа Пантелеймоновка в ДНР разорвались два вражеских снаряда. Уточняется, что обстрел населенного пункта произошел в 7:40 снарядами натовского калибра.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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