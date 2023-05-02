ВСУ нанесли три ракетных удара по Токмаку в Запорожской области за 20 минут

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в понедельник, 1 мая, нанесли три ракетных удара за 20 минут по городу Токмак в Запорожской области. Об этом 2 мая сообщают оперативные службы.

«В 19:43 боевики ВСУ выпустили три ракеты по Токмаку. Две сбила система ПВО, одна ударила в кафе «Лагуна». В 19:52 повторно по городу ударили тремя ракетами. Одну сбили, две ударили в железнодорожный вокзал», — сказано в сообщении.

В 20:04 одна из двух выпущенных украинскими военными ракет попала в жилой частный сектор.

«В результате обстрелов повреждено четыре дома, погибли два мирных жителя, один ранен. Под удар попали и медики, прибывшие на место.

Предположительно, обстрел велся из РСЗО HIMARS ракетами, начиненными поражающими элементами — вольфрамовыми шариками», — говорится в заявлении.

1 мая председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что при ударе ВСУ по Михайловке в Запорожской области два человека погибли, еще 14 получили ранения.

Тем временем о гибели мирной жительницы при обстреле Михайловки уведомил источник «Известий». Он уточнил, что украинские боевики нанесли удар по поселку около 14:00. В результате обстрела были повреждены здания школы и несколько жилых домов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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