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Военкор «Известий» показал удары по ВСУ из гаубиц «Акация»

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Фото: РИА Новости
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Российские военные в ходе активных боев на донецком направлении атаковали боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью гаубиц «Акация». О ситуации на передовой рассказал в четверг, 4 мая, корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Он пообщался с российскими бойцами Южного военного округа и показал, как они работают с самоходными артиллерийскими установками (САУ) на данном направлении.

Люк самоходки открыли специально для съемочной группы. Военные отметили, что обычно он наглухо задраен, чтобы в него не мог залететь беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

«Здесь размещаются три человека и боеукладка. Осколочно-фугасные снаряды. Кстати, снаряды здесь двух видов — обычные и активно-реактивные, у которых еще реактивный двигатель в самом снаряде. Такой снаряд летит немного дальше, чем стандартный боеприпас», — рассказал журналист.

Он отметил, что целью САУ часто является минометный расчет противника, добавив, что одного выстрела иногда хватает, чтобы враг надолго отказался от своих намерений высовываться из укрытия и вести какие-либо действия.

Корреспондент показал, как в гаубицу загружают снаряды с надписью «Советский Союз жив».

«После выстрела, скорее всего, никто не прочитает, но чисто символический эффект от такого транспаранта нельзя скидывать со счетов», — отметил он.

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Ранее в этот же день Минобороны России поделилось кадрами уничтожения пехоты ВСУ в частном секторе на окраине населенного пункта севернее Артемовска с помощью 122-миллиметрвых гаубиц Д-30.

До этого, 29 апреля, начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщал, что артиллеристы ВС РФ поразили опорный пункт украинских боевиков под Угледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР). Помимо этого, российские бойцы применили САУ «Гиацинт» и уничтожили семь военнослужащих противника.

Специальная операция по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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